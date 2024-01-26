بسمة وهبة: محمود الخطيب أدى واجبه تجاه العامري فاروق.. وتعازِيَّ لزوجة الراحل

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي توفي اليوم بعد صراع مع المرض امتدّ لأكثر من 80 يوما، مؤكدةً أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أدى واجبه حبا، وليس واجبا، تجاه العامري فاروق، وكل المقربين منه، موجهة التعازي لزوجة الراحل.

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ربنا رحمه، وشقيقه أعلن الخبر اليوم، وهو الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وهو نقيب الأطباء البيطريين سابقا".

وتابعت بسمة وهبة، أن : "خالد العامري أكد أن شقيقه توفي بعد صراع مع المرض، كما أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاته".

وأوضحت: "تم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بحضور محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين السابقين والحاليين وعدد كبير من جمهور النادي الأهلي ومحبيه".