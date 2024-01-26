فراقك صعب علينا كلنا | رانيا علواني تنعى العامري فاروق

نعت رانيا علواني عضو مجلس ادارة الاهلي السابق وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق الذي وافته المنية اليوم.

وكتبت علواني عبر حسابها علي "فيسبوك":" الله يرحمك يا عامري. فقدت اليوم اخ و صديق و زميل و سند ، عشرة العمر. ان شاء الله انت في مكان احسن . الله يرحمك و يحسن إليك و يسكنك الفردوس الاعلي. يا رب يصبر ولادك و زوجتك و اهلك و صحابك، فراقك صعب علينا كلنا ، كنت دايما في خدمة كل الناس. ان شاء الله كله في ميزان حسناتك".

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.