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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي: قرار محكمة العدل الدولية أثبت حق الشعب الفلسطيني

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

عقب الدكتور مختار غباشي، خبير استراتيجي، على قرار محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الشعب الفلسطيني فيما يتعلق برفض طلب دولة الاحتلال بإلغاء الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية التي تتعرض لها.

قرار المحكمة دليل على أن الشعب الفلسطيني على حق  

وقال "غباشي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، إن قرار المحكمة اليوم إقرار صريح أمام العالم أن الشعب الفلسطيني على حق، وأنه يجب أن يتم الاعتراف بهم، لافتا إلى أن تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم محاسبة إسرائيل بالقانون فيها. 

وتابع، أن يجب العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال، من أجل حماية الشعب الفلسطيني من ارتكاب أي مجازر أخرى في حقهم، والجميع كان ينتظر قرار وقف إطلاق النار منذ فترة. 

الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية خبير استراتيجي دولة الاحتلال قناة الحدث اليوم برنامج خط أحمر

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