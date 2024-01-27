عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعراض ارتجاج المخ.. إجراءات أولية للتصرف فى حالة الاشتباه

إرتجاج المخ
إرتجاج المخ

ارتجاج المخ هو إصابة شائعة تحدث نتيجة لصدمة قوية للرأس أو الجسم تؤدي إلى تعرض المخ لاهتزاز أو ارتجاج، يمكن أن يحدث إرتجاج المخ نتيجة للصدمات الرياضية، مثل كرة القدم أو الركبي، أو الحوادث المرورية، أو السقوط، أو أي نوع آخر من الصدمات العنيفة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

بعد وفاة العامرى فاروق به.. معلومات عن نزيف المخ الأعراض والأسباب والعلاج

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

أعراض ارتجاج المخ 

صداع شديد.
دوار وعدم الاستقرار.
غثيان وقيء.
تشوش في الرؤية.
تعب وإرهاق.
صعوبة في التركيز والانتباه.
ضعف الذاكرة القصيرة المدى.
اضطرابات النوم.
التهيج والتوتر العاطفي.

 إجراءات أولية للتصرف حال الاشتباه فى ارتجاج المخ 


إذا كنت تشتبه في إصابة بارتجاج المخ، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

الراحة الكافية: يجب أن يتمتع المصاب براحة كافية والامتناع عن أنشطة تتطلب تركيز عقلي أو بدني شديد.
تطبيق الثلج: يُمكن وضع كمادات ثلجية على الرأس للتخفيف من الالتهاب وتخفيف الألم.
الابتعاد عن المؤثرات المحتملة: يجب تجنب الحواسيب والهواتف المحمولة والتلفزيونات والأنشطة الرياضية المكثفة حتى يتعافى المخ تمامًا.
المتابعة الطبية: في حالة الاشتباه في إصابة بإرتجاج المخ، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج اللازم.

ارتجاج المخ تعرض المخ لاهتزاز أو ارتجاج الحوادث المرورية الصدمات العنيفة أعراض إرتجاج المخ إجراءات أولية للأشتباة فى إرتجاج المخ المصاب براحة إصابة بإرتجاج المخ ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: يجوز للأم حمل طفلها أثناء الصلاة

دعاء المعجزات يوم الجمعة.. أدركه بـ 10 كلمات لا ترد قبل الفجر

وصفة النبي في علاج السحر .. دار الإفتاء: تشفي المريض نهائياً

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

دعاء تحقيق المعجزات بـ3 كلمات في صباح يوم الجمعة.. أخبر عنه الرسول

10 نساء لا تدخل الجنة.. احذري أن تكوني إحداهن بسبب هذه الأفعال

هل سورة الذاريات لجلب الرزق .. أسرارها ومتى تقرأ ليفتح بها أبواب السماء؟

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

تعرف على دعاء ليلة الزفاف "الدخلة" وبيان فضله وبركته

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

بالصور.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى من حدوتة منسية قبل عرضها تليفزيونيا

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن

اعراض ارتجاج المخ.. إجراءات أولية للتصرف فى حالة الاشتباه

ملاحقة أباطرة السوق السوداء.. عقوبات تجارة العملة خارج البنوك والصرافة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. اختبار دم بسيط لتشخيص وعلاج أورام الدماغ| تفاصيل كاملة

صورة جيجي حديد والممثل برادلي كوبر تثير الجدل من جديد .. شاهد

انحازت لـ إسرائيل ..من هي القاضية التي أثارت ضجة عبر السوشيال ميديا؟

ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟.. طرق الحفاظ على التوازن الصحي

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ