اعراض ارتجاج المخ.. إجراءات أولية للتصرف فى حالة الاشتباه

ارتجاج المخ هو إصابة شائعة تحدث نتيجة لصدمة قوية للرأس أو الجسم تؤدي إلى تعرض المخ لاهتزاز أو ارتجاج، يمكن أن يحدث إرتجاج المخ نتيجة للصدمات الرياضية، مثل كرة القدم أو الركبي، أو الحوادث المرورية، أو السقوط، أو أي نوع آخر من الصدمات العنيفة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أعراض ارتجاج المخ

صداع شديد.

دوار وعدم الاستقرار.

غثيان وقيء.

تشوش في الرؤية.

تعب وإرهاق.

صعوبة في التركيز والانتباه.

ضعف الذاكرة القصيرة المدى.

اضطرابات النوم.

التهيج والتوتر العاطفي.

إجراءات أولية للتصرف حال الاشتباه فى ارتجاج المخ



إذا كنت تشتبه في إصابة بارتجاج المخ، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

الراحة الكافية: يجب أن يتمتع المصاب براحة كافية والامتناع عن أنشطة تتطلب تركيز عقلي أو بدني شديد.

تطبيق الثلج: يُمكن وضع كمادات ثلجية على الرأس للتخفيف من الالتهاب وتخفيف الألم.

الابتعاد عن المؤثرات المحتملة: يجب تجنب الحواسيب والهواتف المحمولة والتلفزيونات والأنشطة الرياضية المكثفة حتى يتعافى المخ تمامًا.

المتابعة الطبية: في حالة الاشتباه في إصابة بإرتجاج المخ، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج اللازم.