عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة العامرى فاروق به.. معلومات عن نزيف المخ الأعراض والأسباب والعلاج

نزيف المخ
نزيف المخ

انتابت جماهير الأهلي حالة من الحزن الشديد صباح اليوم، بعد سماع خبر وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، صباح اليوم .

وكان سبب وفاة العامري فاروق وفق لما تم الإعلان عنه من قبل المقربين، أنه عانى من نزيف في المخ تعرض له في الساعات الأخيرة من حياته

كما تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لأزمة صحية مؤخرا أدت لدخوله المستشفى وتوقف القلب بشكل مؤقت،وقد تمكن الاطباء حين ذلك من إجراء الاسعافات الأولية وإنقاذ حياة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ولكنه تعرض مؤخرا لنزيف في المخ أدى الى وفاته.

فى إطار هذ نلقي الضوء على نزيف المخ (Hemorrhagic stroke) هو حالة طارئة تحدث عندما يحدث نزيف داخل الدماغ، يحدث النزيف عندما ينفجر وعاء دموي أو يتمزق في الدماغ، وهذا يؤدي إلى تسرب الدم داخل الأنسجة الدماغية ويتسبب في ضغط زائد على الأنسجة المحيطة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

بعد إصابته بـ ارتجاج في المخ | إجراء جديد مع إمام عاشور

كواليس إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء مران المنتخب بكوت ديفوار

أعراض نزيف المخ

صداع حاد وشديد.
ضعف حاد في الجهة الواحدة من الجسم، بما في ذلك الوجه والذراع والساق.
صعوبة في التحدث أو فهم الكلام.
دوار وفقدان التوازن.
ضعف في البصر أو فقدان الرؤية في أحد العينين.
اضطرابات في الوعي تصل إلى فقدان الوعي.


أسباب نزيف المخ

أسباب نزيف المخ

ارتفاع ضغط الدم وهوالسبب الأكثر شيوعًا.
تضيق الشرايين واحتقانها.
تضخم الأوعية الدموية الدماغية.
تخثر الدم في الأوعية الدموية.
تشوهات الأوعية الدموية الولادية.
استخدام المخدرات المهيجة مثل الكوكايين.


علاج نزيف المخ

أسباب نزيف المخ

إسعاف الحالة الطبية العاجلة والاتصال برقم الطوارئ لنقل المريض إلى المستشفى فورًا.
إدارة الأدوية للسيطرة على الضغط الدموي وتقليل النزف.
إجراء جراحة لإزالة النزف وتصحيح الأوعية الدموية المتضررة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.
العلاج التأهيلي لاستعادة وتحسين وظائف الجسم المتأثرة.
مهم جدًا أن يتم التعامل مع نزيف المخ على أنه حالة طارئة، ويجب الحصول على العناية الطبية الفورية لزيادة فرص النجاة وتقليل التأثيرات الجانبية على الصحة والوظائف الحيوية.

نزيف المخ الدماغ أعراض نزيف المخ أسباب نزيف المخ علاج نزيف المخ ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

موضوعات متعلقة

حسام غالي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. ويطالب الجميع بالدعاء له

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

الحالة حرجة.. رسالة عاجلة من شقيق العامري فاروق

8 جراحات دقيقة| الخطيب يطلب الدعاء لـ العامري فاروق ويعلن الاستعانة بطبيب ألماني

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن سمير حسني بطل سلسال الدم

العامري فاروق يخضع لجراحة دقيقة للسيطرة على نزيف المخ

شقيق العامري فاروق يكشف عن حالته الصحية: محتاج دعوات كل المصريين

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

ترشيحاتنا

الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض الكتاب: هدفنا الاحتكاك بالجمهور بشكل مباشر للتوعية

اخبار مصر|السيسي يجدد التحذير من استمرار الحرب في غزة.. كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟

توصيات وليست قرارات| هل خيبت محكمة العدل الدولية آمال أهالي غزة والعرب؟

بعد وفاة العامرى فاروق به.. معلومات عن نزيف المخ الأعراض والأسباب والعلاج

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتھا فى فيلم أنف وثلاث عيون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. فستان أنغام الثاني في حفل الرياض | شاهد

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ