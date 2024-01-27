بعد وفاة العامرى فاروق به.. معلومات عن نزيف المخ الأعراض والأسباب والعلاج

انتابت جماهير الأهلي حالة من الحزن الشديد صباح اليوم، بعد سماع خبر وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، صباح اليوم .

وكان سبب وفاة العامري فاروق وفق لما تم الإعلان عنه من قبل المقربين، أنه عانى من نزيف في المخ تعرض له في الساعات الأخيرة من حياته

كما تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لأزمة صحية مؤخرا أدت لدخوله المستشفى وتوقف القلب بشكل مؤقت،وقد تمكن الاطباء حين ذلك من إجراء الاسعافات الأولية وإنقاذ حياة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ولكنه تعرض مؤخرا لنزيف في المخ أدى الى وفاته.

فى إطار هذ نلقي الضوء على نزيف المخ (Hemorrhagic stroke) هو حالة طارئة تحدث عندما يحدث نزيف داخل الدماغ، يحدث النزيف عندما ينفجر وعاء دموي أو يتمزق في الدماغ، وهذا يؤدي إلى تسرب الدم داخل الأنسجة الدماغية ويتسبب في ضغط زائد على الأنسجة المحيطة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أعراض نزيف المخ

صداع حاد وشديد.

ضعف حاد في الجهة الواحدة من الجسم، بما في ذلك الوجه والذراع والساق.

صعوبة في التحدث أو فهم الكلام.

دوار وفقدان التوازن.

ضعف في البصر أو فقدان الرؤية في أحد العينين.

اضطرابات في الوعي تصل إلى فقدان الوعي.



أسباب نزيف المخ

أسباب نزيف المخ

ارتفاع ضغط الدم وهوالسبب الأكثر شيوعًا.

تضيق الشرايين واحتقانها.

تضخم الأوعية الدموية الدماغية.

تخثر الدم في الأوعية الدموية.

تشوهات الأوعية الدموية الولادية.

استخدام المخدرات المهيجة مثل الكوكايين.



علاج نزيف المخ

أسباب نزيف المخ

إسعاف الحالة الطبية العاجلة والاتصال برقم الطوارئ لنقل المريض إلى المستشفى فورًا.

إدارة الأدوية للسيطرة على الضغط الدموي وتقليل النزف.

إجراء جراحة لإزالة النزف وتصحيح الأوعية الدموية المتضررة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

العلاج التأهيلي لاستعادة وتحسين وظائف الجسم المتأثرة.

مهم جدًا أن يتم التعامل مع نزيف المخ على أنه حالة طارئة، ويجب الحصول على العناية الطبية الفورية لزيادة فرص النجاة وتقليل التأثيرات الجانبية على الصحة والوظائف الحيوية.