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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كواليس إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء مران المنتخب بكوت ديفوار

إمام عاشور
إمام عاشور

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " كواليس إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء مران المنتخب بكوت ديفوار".

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وأوضح التقرير أن بعثة المنتخب المصري عاشت لية صعبة، في كوت ديفوار، بعد إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ، أثناء المران مع المنتخب.

وكشف مهيب عبد الهادي الناقد الرياضي، تفاصيل  وكواليس إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر، قبل المباراة الأولى بدور الـ 16، المقرر لها يوم الأحد المقبل أمام الكونغو.


وقال مهيب عبد الهادي، إن إمام عاشور وقع على الرأس من الخلف، والجميع لم يتوقع الإصابة، والبعض من لاعبي المنتخب كان يعتقد أنه بيهزر.


وأشار إلى أن إمام عاشور، تعرض لـ غيبوبة، لفترة، ولكن بحمد الله تحسن.
 

امام عاشور اصابة امام عاشور المنتخب كوت ديفوار المنتخب المصري مهيب عبد الهادي

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