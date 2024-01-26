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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

المنتخب
المنتخب

 أكد الكابتن فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، أن التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر، أمام منتخب الكونغو بدور الـ 16 مرتبط بـ طريقة اللاعب بالمباراة.

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وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق، خلال لقاء على قناة دي إم سي، أن يتوقع أن يكون التشكيل: 

محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح.

أشار إلى أن خط الوسط سيكون به مروان عطية وحمدي فتحي و أحمد مصطفى زيزو، ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش، وفي الهجوم مصطفى محمد".

 

ولفت إلى أن أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري، عائد من إصابة، وأنه ليس سريع بالمباريات الاخيرة لـ المنتخب، وأن تواجد ياسر إبراهيم سيكون أفضل في الدفاع، كونه صخرة قوية، وأن الأهداف التي جاءت في المنتخب بالمباريات الماضية كانت بسبب أخطاء دفاعية.

 

 

 

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