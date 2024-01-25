إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

عرضت قناة القاهرة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "الإصابة تبعد إمام عاشور عن مباراة المنتخب القادمة.. ونجوم كرة سابقون: تأثيره أكبر من محمد صلاح".

وأفاد التقرير، بأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، منتخب مصر، تعرض لـ إصابة أثناء تدريبات المنتخب الأخيرة، وتأثر بـ ارتجاج في المخ.

وقال الكابتن طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، إن تأثير غياب إمام عاشور أكبر من غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، على الرغم من أن غياب صلاح وإمام وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب والنادي الأهلي، له تأثير كبير على المنتخب.

إمام عاشور يغيب رسميًا عن مباراة المنتخب

وأوضح التقرير أن إمام عاشور سيغيب رسميًا على مباراة المنتخب بدور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا.



وقد أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ، وريال مدريد، وأن هذا وفقًا لـ تصريحات الصحف الأجنبية.

وأضاف رئيس نادي سموحة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام في آخر مباراة للمنتخب جرى 16 كيلو، و له نظرة قوية بالملعب، حيث أن إمام يتابع خلال البطولة من الأندية الكبيرة.

ولفت إلى أن الشباب السعودي مهتم أيضًا بـ إمام عاشور، وأن إمام يقدم مباريات قوية جدًا بالبطولة، ووضعت له 19 مليون يورو.

وكشف عن أن هناك عروضا مغرية ستقدم لـ النادي الأهلي، ومن الصعب أن يرفض الأهلي هذه العروض، وفقًا لـ التصريحات بالصحف الأجنبية.

