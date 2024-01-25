إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ، وريال مدريد، وأن هذا وفقًا لـ تصريحات الصحف الأجنبية.

وأضاف رئيس نادي سموحة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام في آخر مباراة للمنتخب جرى 16 كيلو، و له نظرة قوية، بالملعب، حيث أن إمام يتابع خلال البطولة من الأندية الكبيرة.



ولفت إلى أن الشباب السعودي مهتم أيضًا بـ إمام عاشور، وأن إمام يقدم مباريات قوية جدًا بالبطولة، ووضعت له 19 مليون يورو.



وكشف أن هناك عروضا مغرية ستقدم لـ النادي الأهلي، ومن الصعب أن يرفض الأهلي هذه العروض، وفقًا لـ التصريحات بالصحف الأجنبية.

