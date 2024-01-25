هل يلعب إمام عاشور أمام الكونغو في دور الـ 16.. تفاصيل

نشر مهيب عبد الهادي تصريحات فينجادا المدير الفني للزمالك السابق بشأن إمام عاشور عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال فينجادا :غياب إمام عاشور عن مواجهة مصر و الكونغو بسبب الاصابة.

وكشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل أصابة نجم الاهلي إمام عاشور عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن : تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور.

وتابع : و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا

و اضاف : ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.