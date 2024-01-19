صاحب تأثير إكس.. كاف يتغنى بأداء إمام عاشور مع منتخب مصر

أثنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على أداء اللاعب إمام عاشور نجم وسط منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم إفريقيا.

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس": "عرض رائع ومجهود كبير، إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر هو صاحب تأثير إكس بما قدمه أمام غانا".

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ6 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.