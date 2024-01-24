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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

الشناوي
الشناوي

أكد كابتن طارق سليمان مدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمقاولون العرب الحالي، أن محمد الشناوي، كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، حارس كبير.

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وأضاف طارق سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشناوي لا يتحمل مسؤولية أي هدف بنسبة 100%، ولكن هناك نسب لكل هدف، وأن الحارس يتحرك مع تحرك الكرة أمام المرمى.


ولفت إلى أن الهدفين بـ مباراة غانا، يتحمل الشناوي مسؤولية كبيرة لآنه كان يقف في مكان غير صحيح بالمرمى، وأن الشناوي كان عليه أن يقف في المكان الصحيح.


وأشار إلى أن الهدف الأول لـ الرأس الأخضر، يتحمل الشناوي مسؤولية الهدف، والهدف الثاني الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.
 

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