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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يدرس البحث عن بديل لنجم الأهلي في يناير.. تفاصيل

صدى البلد

علق الإعلامي هاني حتحوت علي اصابة محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي  مع منتخب مصر أثناء مشاركته في لقاء الرأس الأخضر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا

وكتب هاني حتحوت:  الشناوي يضع الأهلي في مأزق والخطيب يدرس البحث عن بديل في يناير.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لإصابة قوية مع منتخب مصر أثناء مشاركته في لقاء الرأس الأخضر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

 

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك: "معلومة من لائحة برنامج حماية نادى الفيفا "أى لاعب تم إصابته مع منتخب بلاده مثل محمد الشناوي بيتم تعويض ناديه من الفيفا بدفع راتب اللاعب مدة الإصابة (سيتبعد دفع التعويض عن اليوم الأول للإصابة وأول 28 يومًا متتاليًا و اليوم الآخير) يعنى يتم صرف الراتب كامل مدة الإصابة ناقص شهر".

 

وتمكن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من حسم الصعود إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد تعادله مساء أمس أمام كاب فيردي بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

 

وينتظر منتخب مصر منافسه الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية وذلك لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الخطيب محمد الشناوي الرأس الأخضر كاس امم افرقيا

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