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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كسر وخلع .. طبيب عظام يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر

أكد الدكتور أشرف محرم، أستاذ جراحة العظام بمستشفى قصر العيني، أنه تم التواصل معه بسبب إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب إصابته.

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وقال محرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة “النهار”: "إصابة محمد الشناوي عبارة عن خلع وكسر في مفصل الكتف، وسوف يغيب لما يقرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر".

وأضاف أشرف محرم: "تعرض الشناوي للإصابة قد يكون بسبب ضغوط عصبية وجماهيرية على اللاعبين، واللاعب قد يخضع للجراحة خلال أسبوع، وكان من الممكن إجراء الجراحة هنا في القاهرة، ولكن كان هناك رغبة في سفره إلى ألمانيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

محمد الشناوي الأهلى النادي الأهلي إصابة محمد الشناوي قصر العيني

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