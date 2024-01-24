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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابة الشناوي.. تفاصيل نارية بشأن مد فترة القيد لـ فبراير.. فما السبب

الشناوي
الشناوي

كشف الناقد الرياضي شادي عيسي تفاصيل نارية بشأن مد فترة القيد لفبراير بعد إصابة حارس المرمي محمد الشناوي.

وكتب شادي عيسي : ابتعاد محمد الشناوي عن مباريات الأهلي ما بين 4 و 6 شهور حسب تصريحات طبية .


وتابع : هذا يعني أن الأهلي سيوافق على مد فترة القيد حتي نهاية فبراير ، لتحديد ما إذا كان سيتعاقد مع حارس مرمي جديد أم يكتفي بمصطفي شوبير وحمزة علاء.

 

وأكد الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، أنه تم التواصل معه بسبب إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عقب إصابته.

 

وتابع محرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إصابة محمد الشناوي عبارة عن خلع وكسر في مفصل الكتف، وسوف يغيب لما يقرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر".

وأضاف أشرف محرم: "تعرض الشناوي للإصابة قد يكون بسبب ضغوط عصبية وجماهيرية على اللاعبين، واللاعب قد يخضع للجراحة خلال أسبوع، وكان من الممكن إجراء الجراحة هنا في القاهرة ولكن كانت هناك رغبة في سفره إلى ألمانيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

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