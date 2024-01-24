شوبير يكشف تطورات حالة العامري فاروق.. تفاصيل

كشف الاعلامي احمد شوبير، تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وقال خلال برنامجه الاذاعي: “حالته خطيرة جدا جدا ولكنه على قيد الحياة بعتذر عن نشر خبر وفاته”.

الحالة الصحية للعامري فاروق

وقال هشام العامري تعليقا على أنباء وفاة شقيقه العامري فاروق: “الحالة خطيرة جدًا جدًا ولكن الحمد لله العامري ما زال على قيد الحياة”.

فيما كشف الدكتور خالد العامري، شقيق العامري فاروق، حقيقة أنباء وفاته.

وقال شقيق العامري فاروق عبر حسابه على “فيس بوك”: “أخي العامري لا زال على قيد الحياة إذا حدث شيء إحنا إخواته أول ناس هتعلن إزاى الناس تعلن وفاته وهو لا زال على قيد الحياة ده حاجة مش بتستخبى”.