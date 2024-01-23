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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتشار خبر الوفاة.. ننشر تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق

صدى البلد

تضاربت الأنباء حول وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، فبعد أن أعلن أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، وعقب انتشار الخبر بسرعة البرق، نفى الدكتور هشام العامري شقيقه خبر الوفاة قائلا إن الحالة خطيرة، لكن العامري ما زال على قيد الحياة.


وعلم صدى البلد من مصادر طبية بالمستشفى التي يرقد بها العامري إن القلب توقف عدة مرات وسارع الأطباء في تنشيطه مرة أخرى.. لكن الضغط صفر.

وتضاربت الأنباء حول وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد صراع مع المرض.

وأكدت مصادر أن العامري فاروق تعرض لتوقف في عضلة القلب، ثم تم انعاشه.

ونشر عدد من المشاهير في عالم الرياضة خبر النعي والوفاة ثم قاموا بحذفه، من بينهم الإعلامي أحمد شوبير وأمير توفيق واللاعب أحمد حسام ميدو. 

من جانبه نفى هشام العامري شقيق العامري فاروق نبأ وفاة نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، الذي انتشر اليوم الثلاثاء.

 

وكتب شقيق العامري فاروق: "الحالة خطيرة جداً جداً ولكن الحمد لله العامري مازال علي قيد الحياة".

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