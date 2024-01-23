تضارب الأنباء حول وفاة العامري فاروق.. ما حقيقة الأمر؟

تضاربت الأنباء حول وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد صراع مع المرض.

وأكدت مصادر أن العامري فاروق تعرض لتوقف في عضلة القلب، ثم تم انعاشه.

ونشر عدد من المشاهير في عالم الرياضة خبر النعي والوفاة ثم قاموا بحذفه، من بينهم الإعلامي أحمد شوبير وأمير توفيق واللاعب أحمد حسام ميدو.

من جانبه نفى هشام العامري شقيق العامري فاروق نبأ وفاة نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، الذي انتشر اليوم الثلاثاء.

وكتب شقيق العامري فاروق: "الحالة خطيرة جداً جداً ولكن الحمد لله العامري مازال علي قيد الحياة".