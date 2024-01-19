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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الأهلي | رسالة عاجلة من الخطيب لـ العامري فاروق

الخطيب والعامري فاروق
الخطيب والعامري فاروق

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عقب استلامه جائزة «جلوب ‏سوكر» بمناسبة فوز الأهلي بلقب أحسن نادٍ في الشرق الأوسط، على إهداء ‏هذه الجائزة إلى جمهور الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يمر ‏بمحنة صحية منذ فترة، وتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى ناديه وأسرته ولكل ‏محبيه.. 

جاء ذلك في الحفل الذي جرى مساء اليوم في دبي، وبحضور كوكبة من ‏أساطير كرة القدم في العالم.‏

وتسلم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جائزة الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقة.‏

توج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» بعد تفوقه في الاستفتاء الذي أجرته اللجنة المنظمة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي خلال عام 2023 ‏على صعيد كرة القدم، حيث توج الفريق بخمس بطولات هي: دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبي السوبر المحلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، وفوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية في ديسمبر الماضي. 

يعد تتويج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» هو الثاني للأهلي، حيث سبق أن تسلم الكابتن ‏الخطيب جائزة الأهلي «نادي القرن في إفريقيا» والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق ‏الأوسط في عام 2020، وسجل الأهلي حضوره اليوم ضمن قائمة المُكرمين كأفضل نادٍ ‏في الشرق الأوسط لعام 2023، التي ضمت نخبة من الشخصيات الرياضية على الصعيد العالمي.

وتمنح جوائز «جلوب سوكر» سنويًّا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو رؤساء أندية ووكلاء أعمال، ويقام حفل تسليم الجوائز بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.



 

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