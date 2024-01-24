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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد سليمان يوجه رسالة لمحمد الشناوي بعد الإصابة

صدى البلد

شارك وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر برفقة محمد الشناوي، وكتب: “الف سلامة عليك يا شنو حبيبي ان شاء الله ترجع احسن من الاول”. 

وأكد الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، أنه تم التواصل معه بسبب إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عقب إصابته.

 

وتابع محرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إصابة محمد الشناوي عبارة عن خلع وكسر في مفصل الكتف، وسوف يغيب لما يقرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر".

 

وأضاف أشرف محرم: "تعرض الشناوي للإصابة قد يكون بسبب ضغوط عصبية وجماهيرية على اللاعبين، واللاعب قد يخضع للجراحة خلال أسبوع، وكان من الممكن إجراء الجراحة هنا في القاهرة ولكن كان هناك رغبة في سفره إلى ألمانيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

 

 

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