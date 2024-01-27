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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يتحرر من التحالف الدولي ورئاسة الوزراء تذيع بيانًا مهمًا

ارشيفي
ارشيفي

أعلن مجلس الوزراء العراقي أن متخصصين عسكریين سيتولون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش بعد عقد من بدایة ھذه المھمة والنجاح الكبیر في تحقیقها بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقية.

جاء ذلك في أعقاب انطلاق أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة داعش بعد انتصار العراق على أعتى المجاميع الإرهابية في العالم برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال بيان رسمي لمجلس الوزراء العراقي: ستبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاث مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة).

وأضاف البيان : سیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول مع الالتزام باتفاقیة الإطار الاستراتیجي الموقّعة بین العراق والولايات المتحدة عام 2008 وأيضاً الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید.

ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء العراقي للتحالف الدولي بما قدمه من مساعدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وعن رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف.

فيما رحب رئيس الوزراء بھذا الاتفاق الذي هو ثمرة عام من الحوار المشترك وتبادل اللقاءات كما يُعد جزءاً من وفاء الحكومة بتأدیة برنامجها الحكومي والتعھدات التي التزمت بھا أمام الشعب.

كما أكد رئيس الوزراء  رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات شاملة على أسس التعاون والصداقة الدولية مع الدول الأعضاء في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

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