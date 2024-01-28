خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التموين.. غدا

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سوف تعقد اجتماعا غدا الاثنين الموافق 29/1/2024.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الاثنين الموافق 29/1/2024 ، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 ،

وأضاف سالم أن الاجتماع الرابع: غدا الاثنين الموافق 29/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية – الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 ،

والخامس: بعد غدا الثلاثاء الموافق 30/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023 .