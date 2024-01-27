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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفريكسيم بنك يوقع اتفاقًا بـ200 مليون دولار مع الكاميرون لدعم التجارة الأفريقية

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “ إفريكسيم بنك” اتفاق تمويل مع حكومة الكاميرون بـ200 مليون يورو، لتعزيز استراتيجية البلاد لدعم التجارة الإفريقية.

وشهد مراسم التوقيع، كل من الدكتور جورج إيلومبي، رئيس شؤون الحوكمة والقانونية والخدمات بالبنك و لويس بول موتاز، وزير المالية الكاميروني.

11 مذكرة تفاهم وقعها إفريكسيم بنك بـ 4.165 مليار دولار لدعم التنمية في القارة السمراء

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وفقا للاتفاق فإن حكومة الكاميرون ستستخدم  التمويل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تُمكّن التجارة والتي تمت الموافقة عليها ضمن خطتها التمويلية كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

وتعكس المبالغ التمويلية إلتزام البنك بتحويل اقتصادات إفريقيا من خلال تطوير التجارة الإفريقية، وستمكّن الكاميرون من الاستثمار في البنية التحتية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأعلن البنك عن أن الاتفاق يمهّد الطريق لتطوير شراكات إضافية بين أفريكسيمبانك والحكومة لدعم التحول الهيكلي للاقتصاد

ويلتزم “ إفريكسيم بنك " بزيادة وجوده في وسط إفريقيا ودعم تطوير التجارة في المنطقة، بما  له تأثير إقليمي نظرًا لدور الكاميرون الرئيسي كقائد اقتصادي في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط إفريقيا.

ويعد التمويل هو الأكبر  لدعم التنمية الاقتصادية في الكاميرون، نقطة محورية في العلاقة بين البنك وحكومة الكاميرون.

 

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