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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة ينظم دورات تدريبية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كليات جامعة القاهرة عددا من الدورات التدريبية التى تساعد الطلاب على الاستفادة من إجازة منتصف العام الدراسي والتأهل لسوق العمل بعد الحياة الدراسية.

ويُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات، منها اللغة الإيطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورة لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

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وقالت الدكتورة منار عبد المعز، مدير المركز، إن مبادرة "تعلَم، تواصَل" تؤكد أهمية تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب، فالترجمة تعد جسراً أساسياً للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب، كما أنها تساعد على تحقيق التفاهم والتعاون الدولي.

وأضافت أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يعمل على أن يكون نموذجًا يحتذى في تعليم اللغات الأجنبية والترجمة على المستويين النظري والتطبيقي، وتحمل مسئولية الانتماء لجامعة القاهرة، ويسعى إلى أن يصبح المركز رائدًا في تقديم خدمات التعليم، وأن يسهم بشكل فعال ودائم في تحقيق تنمية التعليم والثقافة، وأن يشارك في تشكيل الوعي العام بمصر.

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