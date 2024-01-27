أمم إفريقيا| نيجيريا تتقدم على الكاميرون بهدف نظيف

نجح منتخب نيجيريا بالتقدم على منتخب الكاميرون بنتيجة 1-0، في القمة التي تجمع المنتخبين حاليا بثاني مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

ونجح اللاعب أديمولا لوكمان في تسجيل هدف التقدم لنيجيريا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

ألغى الجزائري رضوان جيد حكم مباراة منتخب نيجيريا والكاميرون هدف للنسور في الدقيقة 9 عبر المدافع سيمي أجاي من خلال كرة أمام المرمى سددها بقوة في الشباك، قبل أن يتم إلغاؤه بعد الرجوع للـ VAR.

تشكيل نيجيريا

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي: حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي/ خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي/ خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا/ خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

فيما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي: حراس المرمى: فابريس أوندوا/ خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس/ خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو/ خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.

يذكر أن الفائز من المنتخبين سيواجه نظيره منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، بعدما تخطى رفاق مابولولو نظيره منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.

نيجيريا ضد الكاميرون



ويأمل المنتخب الكاميرونى في تصحيح المسار في دور الـ16 بعد النتائج المتذبذبة في دور المجموعات حيث طالب ريجوبرت سونج المدير الفني للأسود الغير مروضة لاعبيه بضرورة التركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية،من أجل خطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل خاصة أنه لا يقبل القسمة على إثنين ولا بد من وجود فائز فيه.

وتأهل المنتخب الكاميروني لثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، خلف السنغال، صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، حيث بدأ مشواره بالتعادل مع غينيا بنتيجة 1 - 1، ثم الخسارة من أسود التيرانجا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا مثيرا على منتخب جامبيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر يدخل المنتخب النيجيري المباراة بحثاً عن مواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تحقيق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد منحاه بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي بعد غينيا الاستوائية المتصدر.

وشد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري، على لاعبيه بضرورة توخى الحذر في لقاء الكاميرون، مؤكداً لهم أن الأدوار الإقصائية لها طابع مختلف، وسيكون فيها المستوى أقوى من مرحلة المجموعات مطالبهم بضرورة خطف هدف مبكر لإحباط عزيمة الكاميرون وقتل اللقاء من البداية.