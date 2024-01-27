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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأجهزة الكهربائية: 20% زيادة فى الأسعار خلال الفترة الماضية

صدى البلد

قال جورج زكريا رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية في الجيزة أن سوق الاجهزة شأنه شأن اي سلعة يتعرض لاضطرابات وأن مصانع الانتاج  تعاني من أزمة كبيرة في التوريد للتجار  بسبب قلة المعروض لديها من الانتاج الناجم عن عجز توافر المواد الخام  بسبب أزمة تدابير الدولار وإضطراباته في سوق الصرف الموازي.

   
تابع خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON :"أكثر من مصنع توقف عن التوريد بسبب غياب  مستلزمات الانتاج"

وذكر أنه الشعبة لم تطالب المصريين بعدم الشراء  لكن طلبت من المستهلكين التريث في عمليات الشراء وأن يكون للضرورة  قائلا : " لو ثلاجتك باظت أو غسالتك إنت مضطر تشتري لكن  فيه بعض الاسر أولادهم في المدارس والجامعات بيخزنوا أجهزة ليهم وده مش صح".

تكالب المواطنين


وذكر أن تكالب المواطنين على نوعين فقط من الموديلات قائلا :الازمة الراهنة في سوق الاجهزة سببها تكالب المواطنين  على ماركتين فقط وفي حال عدم وجودهما  يعرض المستهلكون على التجار “ اوفر  برايس” لتوفيرها وهذا أيضا من القرارات الاستهلاكية الخاطئة ".

وعن عملية التسعير  قال : "هناك زيادة 20% خلال الأيام الماضية، والشركات بتسعر الدولار بطريقة أكتر من الطبيعي و لازم السوق يبقى محدود ومربوط بسعر الصرف.".

وتوقع رئيس غرفة الاجهزة الكهربائية تحسن الأوضاع في سوق الاجهزة خلال النصف الثاني من عام 2024  قائلا : “ هيحصل استقرار في السوق في النصف الثاني من 2024.. بلاش تشتروا وتخزنوا”.

المدارس والجامعات المواد الخام أوفر برايس برنامج كلمة أخيرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية سعر الدولار

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