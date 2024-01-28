خبيرة قانون دولي: قرار محكمة العدل ملزم ولا يحتاج الذهاب لمجلس الأمن

قالت السفيرة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي العام، إن جلسة محكمة العدل الدولية كانت جلسة تاريخية بلا شك بكل أبعادها.



وأضافت "نميرة نجم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الغالبية الساحقة للقضاة من محكمة العدل الدولية أيدوا ما خرجت به المحكمة ولم يتطرق القرار لوقف إطلاق النار ولكن كافة التدابير الاحترازية تشير إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة .





وأوضحت أن القرار لا يحتاج الذهاب إلى مجلس الأمن وأن هناك فرق بين القانون وتفعيل القانون، ولكن الضغط السياسي من قبل مجلس الأمن هام، ولكن هناك تحريض مستمر في الآلية الإعلامية الإسرائيلية بالإبادة الجماعية.



وأشارت خبيرة القانون الدولي العام، إلى أن ما يحدث على الأرض قابله ترحيب دولي كبير، ومن المفترض أن يترجم بقرارات سياسية من الدول التي رحبت بهذا القراروأن تساعد المحكمة في تنفيذ قرارها.