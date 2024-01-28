باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

وجه الفنان محمد صبحى اللوم والعتاب للفنان كريم الحسيني وذلك أثناء لقائهما فى إحدى المناسبات الثقافية حيث تواجد كريم مع زوجته فى حضور محمد صبحى.

وقال محمد صبحى لـ كريم الحسيني: انا زعلان منك لأنك مبتسألش عليا، رغم اننا اشتغلنا سويا عددا من الأعمال الفنية.

وقام كريم الحسيني بتقبيل يد محمد صبحى كنوع من التقدير والاعتراف بالعرفان وأنه السبب الحقيقى فى نجوميته.

محمد صبحى

حل الفنان محمد صبحي ضيفًا علي برنامج “ خلاصة الكلام ” ، والتي تقوم بتقديمه ، الإعلامية أميرة بدر علي قناة النهار الفضائية .

وكان آخر اعمال محمد صبحي هي مسرحية عيلة اتعملها بلوك ، والتى عرضت على مسرح سنبل .

والمسرحية عن حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، تعرض في شكل كوميدي استعراضي غنائي.

وتعد مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك " ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرح بمدينة سنبل ، وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة " استوديو الممثل ": وفاء صادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.