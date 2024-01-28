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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد نتيجة الدراسات العليا دور نوفمبر بعلاج طبيعى القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت الدكتورة أمل يوسف انه تم اعتماد نتيجة الدراسات العليا دور نوفمبر ببرامج الماجستير و الدكتوراة و الدبلومات ، كما سيتم إعلان نتائج البكالوريوس فور الانتهاء من تصحيحها ورصد الدرجات.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، تشارك جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير  وحتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة".

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وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمجلات التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير الوعي وبناء الإنسان المصري تطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة،أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، وتزيد من فهمهم لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث قامت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، وأطلقت مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، إلى جانب توزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب والإصدارات التوعوية على الطلاب خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.
 

الدكتورة أمل يوسف كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة جامعة القاهرة نتائج الفصل الدراسى الاول نتيجة الدراسات العليا برامج الماجستير و الدكتوراة

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