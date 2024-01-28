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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الخشت يوجه بضرورة تكثيف برامج التوعية للطلاب والزيارات الميدانية للمشروعات القومية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024، في إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

 

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة في التحول الرقمي، واللغات، والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب، موضحًا أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية تسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، مشيرًا إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية والكليات المختلفة.

 

وتتضمن فعاليات النشاط الاجتماعي، تنظيم مجموعة من الورش العملية على أيدي متخصصين لتدريب الطلاب على الأشغال المعدنية والرسم على الزجاج باستخدام خامات يتم التدريب عليها، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة إبداع 12 للطالب والطالبة المثالية، وتنظيم معسكر تدريبي لطلاب الشطرنج استعدادًا للمشاركة في مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية التي تقام في فبراير 2024.

 

وتشمل الأنشطة الثقافية، تنظيم ورش تدريبية في مجالات الشعر، والبحث، والقصة القصيرة، والمقال، ومجلات الحائط خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير المقبل، إلى جانب المشاركة في مسابقة إبداع 12 في مجال دوري المعلومات، والشعر الفصحى والعامية، والرواية، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي، والمراسل المتخصص وغير المتخصص وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير 2024، كما يتم تنظيم ورش عمل للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلات الحائط، ودوري المعلومات، والأنشطة الفنية بهدف دمج هؤلاء الطلاب في المجتمع.

 

كما تنظم الجامعة، ورش عمل تدريبية في مجالات الابتكارات الهندسية، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بهدف الاستعداد للمشاركة في الملتقيات القمية ومسابقة إبداع 12، كما تنظم دورة تدريبية حول تنمية المهارات الشخصية، ودورة تدريبية تتعلق بتنمية مهارات سوق العمل، وذلك بمركز إعداد القادة، إلى جانب تنظيم معسكر تدريبي لمنتخب الجامعة.

 

وتتنوع مجالات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة لطلابها، وتشمل تنظيم معسكرات تدريبية لمنتخبات الجامعة في ألعاب خماسي قدم، وسلة طلبة وطالبات، وطائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، واسكواش، ومصارعة، وتنس أرضي، وكاراتيه، وألعاب قوي، والأرجوميتر، والتايكوندو، والمشاركة في دورة الشهيد الرفاعي الـ 51 لألعاب القدم، والكونفو، والمصارعة، واليد، والرماية، وكروس فيت، والتايكوندو، والأرجوميتر خلال الفترة من 4-27 فبراير 2024، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل والندوات التأهيلية للأخصائيين المسؤولين عن تنفيذ قرارات الاتحادات الطلابية إداريًا بما يتناسب مع دورها في خدمة الطلاب.

 

ويتضمن النشاط الفني، تنظيم ورش تدريبية في مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والكورال والموسيقي، والإنشاد الديني، والترانيم، والفنون الشعبية، وتنظيم ورش عمل تعتمد على المحاكاة لأنشطة المسابقة الرئيسية وترتكز عي قواعد التحكيم الخاصة بمسابقات إبداع 12.

 

كما تنظم الجامعة، رحلة للأقصر وأسوان خلال الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الدراسي الأول لعدد 60 طالب وطالبة، ومعسكر إعداد استعدادًا للمشاركة في معسكر التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2024، والمشاركة في احتفالات عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، والمشاركة في البرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي بمدينة الأقصر"، وتنظيم عدة زيارات لمعرض الكتاب خلال شهر يناير، وتنظيم رحلة تثقيفية علمية لمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، وتنظيم عدة ندوات حول الولاء والانتماء لطلاب الجامعة خلال الفترة من 28 يناير حتي 6 فبراير، إلي جانب تنظيم الجامعة عدة زيارات لطلابها للأماكن السياحية مثل القلعة والأهرامات وشارع المعز وذلك بهدف تعزيز الهوية لدى الطلاب.

التحول الرقمي الانشطة الطلابية الخشت رئيس جامعة القاهرة الزيارات الميدانية المسابقات الثقافية

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