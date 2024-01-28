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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أداب القاهرة تعلن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول |تفاصيل

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، إنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببرامج الدراسات العليا ماجستير و دكتوراه و الدبلومات .

كما أوضحت " رأفت " انه تم فتح باب التقدم الالتماسات بإعادة الرصد حتى يوم الخميس الموافق ١ فبراير القادم.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024، في إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

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الخشت يوجه بضرورة تكثيف برامج التوعية للطلاب والزيارات الميدانية للمشروعات القومية

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مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة ينظم دورات تدريبية

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة في التحول الرقمي، واللغات، والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب، موضحًا أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.
 

الدكتورة نجلاء رأفت كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برامج الدراسات العليا ماجستير

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