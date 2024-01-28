قرارات عاجلة من النيابة بخصوص حريق محلات المفروشات بالأزهر.. صور

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول واقعة إحتراق ٣ محلات تجارية بمنطقة الأزهر دائرة الجمالية ، وكلفت المعمل الجنائي بإعداد تقرير لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه ، وكذا الإستماع إلي الشهود من أصحاب تلك المحلات الثلاثة المحترقة والعاملين لسؤالهم .

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد أنقذت بمنطقة التربيعة بالأزهر من كارثة محققة ، بعد نشوب حريق في محل وامتددت النيران لتلتهم محلين مجاورين ، مما تسبب في تفحم البضائع بداخلهم .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في محل بالازهر التابع لقسم شرطة الجمالية .

ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الحماية المدنية بإشراف اللواء جمال ياسين المدير العام ، وتم التعامل مع البلاغ والسيطرة على الحريق الذي التهم ثلاث محلات مجاورة للأقمشة والمفروشات ، دون إصابات .

وتم منع امتداد النيران إلى باقي المحلات والمخازن المجاورة ، رغم مواجهة رجال الإطفاء صعوبة كبيرة أثناء التعامل مع النيران لوجود تلك المحلات في ممرات ضيقة وملاصقة لبعضها البعض ، الا انهم نجحوا في محاصرة كرات اللهب والانتهاء من عمليات التبريد ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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