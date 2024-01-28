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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارات عاجلة من النيابة بخصوص حريق محلات المفروشات بالأزهر.. صور

النيران التهمت المحلات
النيران التهمت المحلات بالأزهر

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول واقعة إحتراق ٣ محلات تجارية بمنطقة الأزهر دائرة الجمالية ، وكلفت المعمل الجنائي بإعداد تقرير لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه ، وكذا الإستماع إلي الشهود من أصحاب تلك المحلات الثلاثة المحترقة والعاملين لسؤالهم .

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد أنقذت بمنطقة التربيعة بالأزهر من كارثة محققة ، بعد نشوب حريق في محل وامتددت النيران لتلتهم محلين مجاورين ، مما تسبب في تفحم البضائع بداخلهم .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في محل بالازهر التابع لقسم شرطة الجمالية .

ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الحماية المدنية بإشراف اللواء جمال ياسين المدير العام ، وتم التعامل مع البلاغ والسيطرة على الحريق الذي التهم ثلاث محلات مجاورة للأقمشة والمفروشات ، دون إصابات .

وتم منع امتداد النيران إلى باقي المحلات والمخازن المجاورة ، رغم مواجهة رجال الإطفاء صعوبة كبيرة أثناء التعامل مع النيران لوجود تلك المحلات في ممرات ضيقة وملاصقة لبعضها البعض ، الا انهم نجحوا في محاصرة كرات اللهب والانتهاء من عمليات التبريد ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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