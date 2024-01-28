أعلنت Fossil رسميًا خروجها من سوق الساعات الذكية بعد فترة من الترقب والاستفسارات من المستخدمين، حيث كشفت الشركة عن آخر مجموعتها العاملة بنظام Wear OS، Gen 6، في أغسطس 2021، ثم أصدرت بعض إصدارات Wellness Edition لاحقًا إلا أن إصدار Gen 7 طال انتظاره ليتبين الآن أنه لن يرى النور أبدًا.

مفاجأة حزينة..Fossil تتخلى عن تصنيع الساعات..وتركز على المجوهرات

صرحت أماندا كاستيلي، المتحدثة باسم Fossil Group، لموقع The Verge: "مع تطور مشهد الساعات الذكية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذنا القرار الاستراتيجي بالخروج من سوق الساعات الذكية. ستعيد Fossil Group توجيه الموارد لدعم نقاط قوتنا الأساسية والقطاعات الرئيسية في أعمالنا التي تواصل إتاحة فرص نمو قوية لنا: تصميم وتوزيع الساعات التقليدية المذهلة والمجوهرات والمنتجات الجلدية تحت علامتنا التجارية الخاصة وكذلك العلامات التجارية المرخصة."

مفاجأة حزينة..Fossil تتخلى عن تصنيع الساعات..وتركز على المجوهرات

في الشهر الماضي، ظهرت بعض التقارير التي ادعت أن Fossil لن تطلق المزيد من الساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS، كما قدمت الشركة أيضًا خصومات كبيرة على بعض ساعاتها الذكية، ربما لإخلاء المخزون، لذلك لن تشكل هذه الأخبار صدمة كبيرة.

مفاجأة حزينة..Fossil تتخلى عن تصنيع الساعات..وتركز على المجوهرات

بناءً على ذلك، بينما تخرج Fossil من سوق الساعات الذكية، أكدت العلامة التجارية أنها ستستمر في توفير التحديثات لساعاتها الذكية الحالية التي تعمل بنظام Wear OS "للبضع السنوات القادمة". نأمل فقط أن تخلو هذه التحديثات من الأخطاء لتجربة سلسة للمستخدمين.