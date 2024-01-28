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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتز يدعو إلى استكمال اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي

شولتز
شولتز

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى استكمال إنشاء اتحاد للأسواق المصرفية وأسواق رأس المال حتى تتمكن الكتلة من التنافس مع الولايات المتحدة والصين على التقنيات الجديدة.

وقال شولتز في مؤتمر ببرلين للمندوبين الأوروبيين من حزبه الديمقراطي الاشتراكي، إن هذه قضية رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في أوروبا.

وأضاف أن السوق الموحدة مجزأة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا المالية، ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي، الذي يزيد عدد سكانه عن 400 مليون نسمة، غير قادر على الاستفادة الكاملة من قوته.

وتابع شولتس 'لهذا السبب نحتاج إلى استكمال المشروع الأوروبي حتى تتمكن الشركات الأوروبية من النهوض'. مشيرا الى خطة إنشاء سوق موحدة لرأس المال مطروحة منذ عام 2015 دون أي تقدم حقيقي.

ودعا شولتز أيضًا إلى فرض حد أدنى للضريبة على الشركات يبلغ 15% في جميع دول الاتحاد الأوروبي. 'أليس هذا هو الأساس الذي قد يقوم عليه الاتحاد المصرفي وأسواق رأس المال؟'.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن تختار البنوك أن يكون مقرها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ذات الضرائب المنخفضة للغاية 'وإذا ساءت الأمور، فسيتعين على جميع دافعي الضرائب الأوروبيين أن يدفعوا'.

ودعا رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز اليورو والتقدم نحو اتحاد أسواق رأس المال في نداء مشترك في ديسمبر.

أسواق رأس المال الاتحاد الأوروبي التقنيات الجديدة الولايات المتحدة والصين الولايات المتحدة المستشار الألماني أولاف شولتز

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