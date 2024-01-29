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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|«دار علوم القاهرة» تعلن موعد غلق باب إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني.. والبحث العلمي: قبول برنامج التعاون المصري الفرنسي «أمحوتب»

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

نتيجة الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم بعين شمس عبر هذا الرابط
قالت محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه سوف يتم إعلان نتيجة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني .

تفاصيل مشاركة جامعة القاهرة في معرض الكتاب 2024
انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، حيث حظى بإقبال كبير من الزوار، وحرصت جامعة القاهرة على المشاركة ضمن فاعليات المعرض خلال هذا العام .

«دار علوم القاهرة» تعلن موعد غلق باب إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني
أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024.

4 فبراير… جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لتأهيل طلابها لسوق العمل
تعلن وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيمها لعدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ألسن عين شمس توجه تعليمات هامة لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين
ناشدت كلية الألسن جامعة عين شمس، طلاب الشهادات المعادلة والوافدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2024/2023 الذين لم يدرسوا اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة، الدخول عبر هذا الرابط من هـــنـــا لـ ملء استمارة اللغة التكميلية حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

البحث العلمي تعلن قبول برنامج التعاون العلمي المصرى الفرنسي "أمحوتب"
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى "امحوتب" والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للبرنامج عن الجانب المصرى .

 

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