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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«زراعة عين شمس» تعلن رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس،  أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجاري مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا ، مؤكدًا أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب خلال أيام قليلة.

 

وقال الدكتور وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس إن نسبة النجاح كبيرة بين جميع الفرق بالكلية لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت حيث تمت مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

وأضاف الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لـ«صدى البلد»، أنه لم يتم ضبط أي  حالات غش في الامتحانات لافتاً إلى أن الامتحانات مراقبة بالكاميرات داخل اللجان الامتحانية.
 

وأشار إلى أن أسئلة الامتحانات في متناول جميع الطلاب ولا توجد شكاوى من الامتحانات حيث تمت مراعاة وضع الأسئلة لجميع فئات الطلاب.

ولفت  إلى وجود لجان خاصة للطلاب الذين يتأخرون عن موعد الامتحان، على أن يتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان، وفي حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق، وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية، ولها مردود إيجابي في الحفاظ على سير نظام الامتحانات.

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