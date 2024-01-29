بأسرع طريقة.. كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

توفر الحكومة خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، وذلك في إطار التوجه للتحول الرقمي، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي إلكترونيا.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن المعاش عبر موقعها الإلكتروني بطريقة سهلة ومبسطة للمواطنين

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الراغب في الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن ما يلي :-

- الدخول إلي موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

- في هذه الخطوة يتم اختيار الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي .

- أما الخطوة الثالثة، يطلب منك إدخال البيانات والتي تتضمن الرقم القومي مع التأكد من صحتها .

- وفى هذه الخطوة الرابعة والأخيرة للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي الضغط علي أيقونة استعلام.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

ويمكن للمواطن الحصول علي العديد من الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية عبر موقعها بدلا من الذهاب إلي مكتب التأميات والتي من بينها:-

ـ توفر التامينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- كما يمكن أيضا من خلال موقع الهيئة تسجيل رقم تأميني.

- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- كما يمكن من خلال موقع الهيئة انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

وتوفر هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى عبر تلك الخطوات:-

- الدخول لموقع هيئة التأمينات واختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى.

يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى الضغط على بدء الخدمة.

- فى هذه الخطوة يطلب منك إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم وذلك ضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.

- بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- بعده يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- وأخيرا بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

ونفذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من أول شهر يناير 2024، قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، حيث اصبح الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيهاً بدلًا من 1105 جنيهاً، في حين بلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه.

وفي سياق متصل، يبحث الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات على كيفية استخراج فيزا المعاشات، وحتى تتمكن من التغيير لفيزا ميزة، يجب التوجه إلى مكتب البريد أو البنك الذي يحصل من المستفيد على المعاش.

- تقديم طلب تغيير بطاقة المعاش لميزة.

- يحصل المستفيد خلال أيام على كارت ميزة مجانًا.

الأوراق المطلوبة لتغيير فيزا المعاشات

لتغيير بطاقة المعاش الزرقاء إلى كارت ميزة، يجب تقديم بعض المستندات، كالآتي:

- استمارة فتح الحساب، ويتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الزرقاء الخاصة بصاحب المعاش.

ويتاح للمستفيدين إمكانية استخراج كارت ميزة إلكترونيا للمعاشات بكل سهولة، من خلال عدة بنوك، عن طريق الدخول إلى موقع البنك الذي ينتمي إليه، وطلب إصدار كارت ميزة، واتباع التعليمات وملء البيانات الخاصة.

مميزات كارت ميزة للمعاشات

هناك عدة مميزات لكارت ميزة للمعاشات، منها أنها بطاقة لا تلامسية، وتمكن المستفيد من صرف جزء من قيمة المعاش قبل حلول موعد الصرف، كما يمكن شراء المنتجات باستخدام الكارت، وليس نقدًا، كما يمكن الشراء بكارت ميزة والدفع بالبطاقة من ماكينات الدفع الإلكترونية.

ويمكن لحاملي بطاقة ميزة للمعاشات، دفع الفواتير الخاصة به، وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع، كما يمكن سحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.