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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس 2023، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29 يناير 2024 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنكي (الأهلي، مصر) نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

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سعر الدولار في البنوك اليوم 28-1-2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

 

 

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