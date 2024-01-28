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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: 50% من مواد إنتاج علبة الجبنة مستوردة وتتأثر بسعر الدولار

النائب ياسر زكي
النائب ياسر زكي

قال النائب ياسر زكي وكيل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ ومستثمر في مجال الألبان والأجبان، إن  منتجات الاجبان من المفترض في الوقت الراهن أنها أرخص بروتين يمكن للمواطن أن يتناوله ويجب الاهتمام بتلك الصناعة .

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وكشف خلال مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الاجبان هو ارتفاع  أسعار  مدخلات الإنتاج من الخامات  بالأخص الزيوت النباتية التي تشكل المكون الأهم في صناعة الجبن مثل  زيت النخيل وغيره حيث يجري استيرادها  أما منتجات الزيت  فلا تنتج في مصر ويتم استيرادها  وفي شهر يناير فقط  ارتفعت  أسعاره بنسبة 45%  وهذا لا يعود لأسباب عالمية   بل لأسباب  محلية سببه إرتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية”.
 

وواصل : “الجبنة البيضاء  زاد  سعرها   15-20%  زيادات هذا  الشهر  بإجمالي ما بين 30-35% منذ يناير 2023 حتى الان  ولابد أن نعرف   أن 50% من مواد إنتاج علبة الجبنة مستوردة، وبتتأثر بسعر الدولار. ولابد من  من توطين الصناعة محليا”.

عن مصير مبادرة خفض الأسعار بين القطاع الخاص والحكومة في ظل الارتفاعات السعرية الأخيرة، قال: “المبادرة  التزم  بها بعض الشركات  والبعض لكن أعتقد ما تبقى منها هو الالزام بتسعير المنتج فقط”.


وذكر أن الحل  بعيدا عن المشكلة يجب تشجيع  الصناعات الداعمة للمكون  المحلي، قائلا : "الحل في تشجيع  مكونات  المدخل محليا علبة الجنبة البيضاء  60-65%  من مكوناتها  مستوردة و  يجب الاهتمام بالمزارع وصناعة الالبان حتى العلبة الكرتون  تشكل 20-25%  من الصناعة هنفضل  لحد امتى نستوردها ".

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