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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. وهذا سعر الدولار |فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين، من خلال  برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:

 

سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.60 جنيه للبيع، و 33.45 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.32 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.65 جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار اليوم اسعار العملات الاجنبية والعربية سعر الدولار الأمريكي سعر اليورو سعر الريال السعودى

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