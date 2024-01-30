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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما يحدث للجسم والكوليسترول عند تناول رغيف حواوشي؟

رغيف حواوشي
رغيف حواوشي

عند تناول رغيف حواوشي، الذي عادةً ما يحتوي على مكونات مثل اللحم والخبز والصلصات والتوابل، قد يؤثر على الجسم ومستويات الكولسترول بعدة طرق. هنا ما يحدث للجسم والكولسترول بشكل عام، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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ما يحدث للجسم والكوليسترول عند تناول رغيف حواوشي ؟

كولسترول: يحتوي رغيف الحواوشي على الدهون المشبعة التي يعتبر تناولها بكميات كبيرة غير صحي. تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يمكن أن يزيد من مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الصوديوم: يحتوي رغيف الحواوشي عادةً على كميات عالية من الصوديوم، وهو عنصر يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى البعض. ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الألياف: رغيف الحواوشي قد يحتوي على كمية قليلة من الألياف الغذائية. الألياف الغذائية مهمة لصحة الجهاز الهضمي ولتقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم. تناول كميات غير كافية من الألياف يمكن أن يؤثر على عملية هضم الطعام ويؤدي إلى زيادة مستويات الكولسترول.

يجب أن يتم تناول الحواوشي والوجبات السريعة بشكل معتدل وضمن إطار نظام غذائي صحي ومتوازن. يمكنك اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على صحة القلب ومستويات الكولسترول:

اختيار الحواوشي المحشوة بالخضروات والبروتينات النباتية مثل الحمص أو العدس.
تقليل استخدام الصلصات الدهنية والمشبعة.
التحكم في حجم الحصة وتجنب تناول كميات كبيرة من الحواوشي.
تناول الحواوشي بشكل متوازن مع وجبات غذائية أخرى صحية تحتوي على الألياف والفواكه والخضروات.
مع ذلك، ينبغي عليك استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية للحصول على توجيهات شخصية تتناسب مع حالتك الصحية واحتياجاتك الغذائية.

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