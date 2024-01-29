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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الأهلي قرر عدم التعاقد مع أبو جبل بسبب مشاجرة مع كهربا

كهربا
كهربا

قال الناقد الرياضي، أبو المعاطي زكي،أن النادي الأهلي قرر عدم التعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، بسبب مشاجرة حدثت بينه وبين اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي. في تدريب المنتخب قبل مبارة الكونغو الديمقراطية.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج مصر  جديدة على قناةETC مع الإعلامية إنجي أنور, أن معسكر المنتخب المصري شهد انفلاتًا إداريًا، وهو سبب هزيمتنا أمام الكونغو الديمقراطية.


واستكمل قائلا: "المسؤولون عن منظومة كرة القدم في مصر "فشلة"، لأنه ليس من الطبيعي والمنطقي أن يكون الشرط الجزائي لفسخ التعاقد مع فيتوريا 600 ألف دولار، كما أن اتحاد الكرة أخطأ في التعاقد مع روي فيتوريا لمدة 4 سنوات، وكان من المفترض أن يكتب في العقد أن تتم إقالته عقب أي إخفاق للمنتخب"

وتابع: وعن المرشح الأقوى لخلافة روي فيتوريا في تدريب منتخب مصر قال أبو المعاطي زكي أن حسام حسن هو الأقرب لتولي مسؤولية تدريب المنتخب، وأن اتحاد الكرة سيجتمع بروي فيتوريا غدًا لتحديد مصيره، والتفاوض أيضًا على قيمة الشرط الجزائي.
 

النادي الأهلي حارس مرمى محمد أبو جبل الكونغو الديمقراطية كرة القدم محمود كهربا

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