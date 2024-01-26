رد ناري من الزمالك على محامي كهربا بشأن غرامة اللاعب

رد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، والذى نفى تقديم عرضا لتسوية غرامة اللاعب وإنهاء الأزمة.

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه على "x": "للتوضيح، نقل محامي النادي المكلف بالقضية إلي المجلس عرضا لتسوية الخلاف و سداد الغرامة".

واضاف: "قد يكون للاعب محامي آخر هو من تواصل مع المحامي الإيطالي، ولا أتصور أن ينقل المحامي الإيطالي إلي المجلس عرضا دون سند".

وتابع: "للتأكيد، قدم اللاعب مقترحا للتسوية تم رفضه كتابيا من فيفا يوم ١٦ يناير".

وقال أشرف عبدالعزيز، محامي محمود كهربا لاعب الأهلي: "فوجئت بتصريح من أحد مسئولي الزمالك، أن محامي كهربا قدم عرضًا لتسوية الغرامة، ولكنني لم أتقدم بعرض للتسوية أو السداد، ولم أتحدث مع أحد في هذا الأمر، القضية منظورة أمام المحكمة الرياضية، ونحن الآن في مرحلة الاستئناف على الغرامة".

وأضاف: "لم أتقدم بعرض ولا حتى المحامي التونسي علي العباسي، وإذا كان هناك عرضًا مكتوبًا لدى مسئولي الزمالك، أطالبهم بالكشف عنه في الإعلام".

وأتم: "الحديث عن دفع الغرامة لن يكون قبل أغسطس 2024، ومراحل الاستئناف قد تنتهي في أغسطس أو ديسمبر، وربما في أغسطس 2025، وعندما تكون الغرامة مستحقة الدفع والقرار نهائي سنقوم بدفعها".