إلهام أبو الفتح
طه جبريل
لصون قيم الحزب العريقة.. رئيس الوفد يصدر مدونة سلوك وطني تنظم الخطاب العام

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦،بإعلان مدونة سلوك وطني تنظم الخطاب العام لكافة أعضاء الوفد في تصريحاتهم وكتاباتهم، بما يضمن صون قيم الوفد العريقة ،ويحول دون المساس بالثوابت المجتمعية، ترسيخًا للدور الوطني التاريخي الذي يضطلع به الحزب في قيادة الرأي العام ،وفقا لما جاء فى المادة الأولى من القرار  .

وأضاف  القرار  فى المذكرة  التمهيدية، المقدمة من القيادى الوفدى المستشار أشرف عيسى ، مؤسس مركز  كيميت للتحكيم الدولي، وعضو مجلس أمناء بيت الخبره الوفدي، ومعهد الدراسات السياسية،  أنه جاء بعد الإطلاع على لائحة النظام اﻷساسي للحزب.

وحدد القرار فى مادته الثانية  ، أن مدونة السلوك الوطني تتضمن ٦ فقرات  أساسية ، جاء أولها الحفاظ على مكانة الرموز والمقدسات التى تشكل الوجدان المصري وتجنب المساس بها،وشددت  الفقرة الثانيه  على  ضرورة توضيح أن اﻵراء الفردية الجدلية لا تمثل الموقف الرسمي للحزب إلا بتكليف صريح، وأوضحت الفقرة الثالثة أن ممارسة حرية الرأي في إطار من الرقي والإتزان الذي يعكس عراقة مدرسة الوفد السياسية.

وحذرت الفقرة الرابعه وفقا لمدونة السلوك الوطني، من التصريحات التى تثير الفتنه ،ونصت على  تجنب التصريحات التي قد تثير الفتنة أو تؤدي إلى إستقطاب يضر بوحدة الصف الوطني.

وطالبت الفقرة الخامسة من المادة الثانية بضبط الظهور في وسائل اﻹعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بما يتفق مع السياسات العامة للحزب، وأشارت الفقرة السادسة والأخيرة فى المادة الثانية إلى تغليب المصالح الوطنية وإستقرار الدولة ووحدة نسيجها الوطني فوق أي إعتبارت فردية أو حزبية ضيقة.

ونصت المادة الثالثة على  أن يتم العمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدورة ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .

