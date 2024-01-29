أحمد موسى يوضح تفاصيل تعاقد الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة انتقال محمد أبو جبل لاعب البنك الأهلي للنادي الأهلي على سبيل الإعارة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: “الأهلي بالفعل طلب أبو جبل وعلي لطفي من زد، ومحمد بسام من سيراميكا كليوباترا”.

وأشار إلى أن كل ما نشر عن انتقال أبو جبل للأهلي لم يصدر حوله بيانا رسميا من الأهلي أو البنك الأهلي، والحقيقة هو أن أبو جبل لم يوقع مع الأهلي".

وأوضح: “ أبو جبل ضيع المنتخب أمس في ضربات الجزاء، والأهلي لم يتعاقد مع محمد بسام، لكن هناك اتصالات مع إدارة سيراميكا كليوباترا”.