قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحقيق بريطاني يكشف أكبر كارثة صحية.. وفاة أكثر من 500 أم ورضيع في المستشفيات
حسام حسن: مواجهة إيران حاسمة وتتطلب أعلى درجات التركيز
أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر
العثور على جثة عامل داخل عشة وسط الزراعات بزفتي.. وأمن الغربية يضبط الجناة
تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم
عامر العمايرة: الزمالك مهدد بإيقاف قيد تأديبي جديد
رغم إجازة البنوك.. تفاصيل سعر الدولار اليوم
نواب البرلمان: الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي.. واستمرار الإصلاحات مفتاح جذب الاستثمار
حسين عيسى يهنئ الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيس أول ديوان للشؤون الخارجية
دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم.. 15 كلمة جامعة للشفاء العاجل
أمريكا توافق على صفقة بقيمة 250 مليون دولار لدعم الطائرات المقاتلة الأسترالية
السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا توافق على صفقة بقيمة 250 مليون دولار لدعم الطائرات المقاتلة الأسترالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع برنامج تدريبي ومعدات مرتبطة بطائرات F/A-18F Super Hornet وEA-18G Growler المقاتلة إلى أستراليا، بقيمة تُقدر بنحو 250 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة تشمل برنامجا للتدريب ومعدات وخدمات دعم ذات صلة، في إطار تعزيز جاهزية القوات الجوية الأسترالية ورفع كفاءة تشغيل أسطولها من الطائرات المقاتلة.

وتأتي الموافقة الأمريكية ضمن التعاون الدفاعي المستمر بين واشنطن وكانبيرا، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية الأسترالية ودعم الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية قد أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة، فيما تبقى الموافقة النهائية مرهونة باستكمال الإجراءات التشريعية المعتادة.

وزارة الخارجية الأمريكية صفقة محتملة لبيع برنامج تدريبي أستراليا القوات الجوية الأسترالية الموافقة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الخبز

التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

ترشيحاتنا

لحوم فاسدة

ضبط مخزن يعيد تدوير اللحوم الفاسدة لطرحها في الأسواق بمطروح

حملة ثلاثية تضبط لحوماً متغيرة الخواص ومجهولة المصدر داخل محل مشويات شهير بحي المناخ

التحفظ على أكثر من 40 كجم من اللحوم ومصنعاتها الفاسدة فى بورسعيد وإحالة الواقعة لجهات التحقيق العاجلة

والدة المجنى عليه

والدة محمد السعيد بدمياط.. عايزة حق ابنى اتقتل على ايد واحد اشتري منه موتوسيكل ورفض يدفع ثمنه

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد