أمريكا توافق على صفقة بقيمة 250 مليون دولار لدعم الطائرات المقاتلة الأسترالية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع برنامج تدريبي ومعدات مرتبطة بطائرات F/A-18F Super Hornet وEA-18G Growler المقاتلة إلى أستراليا، بقيمة تُقدر بنحو 250 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة تشمل برنامجا للتدريب ومعدات وخدمات دعم ذات صلة، في إطار تعزيز جاهزية القوات الجوية الأسترالية ورفع كفاءة تشغيل أسطولها من الطائرات المقاتلة.

وتأتي الموافقة الأمريكية ضمن التعاون الدفاعي المستمر بين واشنطن وكانبيرا، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية الأسترالية ودعم الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية قد أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة، فيما تبقى الموافقة النهائية مرهونة باستكمال الإجراءات التشريعية المعتادة.