من الإسكندرية إلى أمريكا.. صوامع جديدة تدعم انطلاقة الأسمنت المصري للأسواق العالمية



أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تعمل على دعم التوسع في استخدام الوقود البديل داخل مصانع الأسمنت وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل تنامي الاشتراطات البيئية العالمية.



وأوضح الوزير، خلال افتتاح صوامع التصدير الجديدة لشركة تيتان مصر للأسمنت بالإسكندرية، أن خفض البصمة الكربونية أصبح أحد العناصر الأساسية في منظومة التصدير الحديثة، مشيراً إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية الدولية يمثل عاملاً رئيسياً لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

وأضاف أن الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والاستدامة، مؤكداً أن قطاع الأسمنت يمتلك فرصاً واعدة للتوسع التصديري في ظل الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الدولية.

وأشار هاشم إلى أن استثمارات صوامع التصدير الجديدة بلغت نحو 10 ملايين يورو، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الداعمة للصادرات وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.



نمو الصادرات



من جانبه، أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صادرات قطاع الأسمنت المصري سجلت نحو 877 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما بلغت نحو 355 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأوضح أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وزيادة معدلات التصدير، مشيراً إلى أن افتتاح صوامع التصدير الجديدة يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية اللوجستية ويسهم في رفع كفاءة عمليات الشحن والتصدير.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الأسمنت يواجه تحديات مرتبطة بالاشتراطات البيئية العالمية وخفض الانبعاثات، خاصة مع تطبيق آليات تعديل حدود الكربون في عدد من الأسواق، مؤكداً أهمية تبني الشركات لممارسات الإنتاج المستدام ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت برامج تدريبية استفاد منها نحو 1500 عامل بالشركات المصدرة، بهدف تأهيلهم للتعامل مع متطلبات التصدير الحديثة والبصمة الكربونية، مشدداً على أهمية توثيق جهود خفض الانبعاثات عبر شهادات الكربون لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.



استثمارات جديدة



وفي السياق ذاته، قال عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر للأسمنت، إن الشركة تستهدف رفع صادراتها إلى نحو 1.3 مليون طن خلال عامين، مقارنة بنحو مليون طن مستهدف تصديرها خلال العام الجاري، بدعم من التوسعات الاستثمارية وزيادة القدرات الإنتاجية.

وأوضح أن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين يورو لإنشاء صوامع التصدير الجديدة ورفع كفاءة عمليات الشحن، في إطار الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر، مع خطط لإضافة طاقات طحن جديدة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المحلي والخارجي.

وأكد رضا أن تطوير البنية التحتية المصرية، خاصة في مجالات النقل والطرق والخدمات اللوجستية، أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في التوسع بأسواق جديدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استيفاء المواصفات الفنية المطلوبة.



أسواق عالمية



وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"تيتان مصر" أن تصدير أول شحنة أسمنت إلى السوق الأمريكية يمثل دليلاً على قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً، مؤكداً أن الشركة تعمل على تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم خطط الاستدامة والتوسع في استخدام الوقود البديل وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن نجاح المشروع جاء نتيجة تكامل جهود فرق الإنتاج والشحن والموانئ والشركاء، بما يعكس كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات صناعية كبرى، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل أهم استثمار للشركة.

وشدد رضا على أن استمرار تطوير البنية التحتية والموانئ ورفع كفاءة الصناعة المصرية سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتعزيز مكانة قطاع الأسمنت المصري في الأسواق العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.