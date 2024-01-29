أحمد موسى عن فرصة محمود حمادة: لو أنا مكانه كنت سجلت الهدف.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على الفرصة التي أضاعها محمود حمادة، في مباراة المنتخب، قائلا: "أنا لو مكانه كنت سجلت الكرة هدف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "محمود حماده أضاع هدفا كان كفيلا بصعودنا"، لافتا: "محمود حماده ضيع منتخب مصر بالأمس".

وتساءل: "هل معقول أي لاعب يروح يلعب في منتخب مصر"، مضيفا: "لابد من البعد عن الانتماءات في اختيارات منتخب مصر".

وأشار: "مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يتحمل خروج منتخب مصر من البطولة، والدولة وفرت كل الإمكانيات لمنتخب مصر".

