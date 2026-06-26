خبير لوائح: موقف الأهلي ضعيف في قضية ريبيرو والغرامة تصل لـ1.2 مليون دولار

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورتس"، تفاصيل القضية الخاصة بالمدرب السابق للأهلي ريبيرو، مؤكدًا أن موقف النادي في الاستئناف الحالي ليس بالقوة الكافية.

وأوضح العمايرة أن ريبيرو كان يمتلك حق الحصول على 3 أشهر كشرط جزائي وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، مع إلزام النادي بالسداد خلال 10 أيام.

وأضاف أن المدرب وقع عقده في منتصف شهر مايو، وحصل بالفعل على رواتبه حتى شهر أغسطس، كما قام بإعداد ملحق تعاقدي يمنحه مستحقات إضافية تعادل شهرًا ونصف الشهر.

وأشار خبير اللوائح إلى أن ريبيرو وقع على الملحق التعاقدي، بينما لم يقم الأهلي بالتوقيع عليه، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتمد توقيع المدرب في الملف محل النزاع.

وأكد أن الأهلي تقدم باستئناف على القرار، لكن المؤشرات الحالية لا تصب في صالح النادي، خاصة في ظل المستندات المقدمة في القضية.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد، أن الأهلي قد يواجه غرامة مالية تصل إلى مليون و200 ألف دولار حال تأييد القرار أو رفض الاستئناف المقدم