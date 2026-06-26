في خطوة مفاجئة.. ترامب: سنشتري القمح والذرة من إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا شراء منتجات زراعية من إيران، تشمل القمح والذرة وفول الصويا، في خطوة لافتة تأتي وسط تطورات تشهدها العلاقات بين البلدين.





وفي وقت سابق، طلب البيت الأبيض من الكونجرس الأمريكي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار، سيُخصص معظمه لتغطية تكاليف حرب دونالد ترامب ضد إيران. إلا أن أحد كبار الديمقراطيين أشار إلى أن الحزب لن يدعم تمويل صراع غير شعبي لم يُصرّح به المشرعون.



يأتي طلب التمويل الإضافي الذي قدمته إدارة ترامب أمس وسط حالة من الجمود في الكونجرس الأمريكي، نتيجةً لمطالبة الرئيس ترامب مجلس الشيوخ بإقرار مشروع قانون يفرض قيوداً جديدة شاملة على التصويت في جميع أنحاء البلاد.

تفاقمت الأزمة هذا الأسبوع، عندما رفض ترامب التوقيع على مشروع قانون الإسكان الرئيسي، الذي حظي بموافقة أغلبية الحزبين، إلى حين إقرار مشروع قانون التصويت، بعد أن ربط سابقاً إقراره بتجديد قانون رئيسي للمراقبة الخارجية.

في رسالةٍ تُفصّل طلب تمويل الحرب مع إيران، كتب راسل فوغت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، أن 67.1 مليار دولار من هذه الأموال ستُستخدم لتغطية التكاليف المتعلقة بالنزاع مع إيران، بما في ذلك 21 مليار دولار لشراء الذخائر ودعم القاعدة الصناعية الدفاعية.